Política Alto Comando do Exército avalia punição a Pazuello Generais que integram a cúpula da Força consideraram, em conversas reservadas, descabida a decisão do ex-ministro da Saúde de subir num palanque e esperam providências

A decisão do general da ativa Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, de subir num palanque político neste domingo (23) foi considerada descabida por integrantes do Alto Comando do Exército, que enxergaram uma transgressão a normas básicas na caserna.Generais que integram a cúpula da Força trocaram impressões por telefone sobre o que ocorreu no Rio de Janeiro e dizem,...