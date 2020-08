Política Almoço com centrão reúne acusados no ‘quadrilhão do PP’ Evento no Planalto selou aliança com Bolsonaro e contou com presença do ministro Augusto Heleno, que chegou a associar o termo “ladrão” ao grupo

Coroando a aliança com o centrão na tentativa de montar uma base mínima de apoio no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reuniu ao menos 22 parlamentares e 7 ministros em um almoço nesta quarta-feira (19), no Palácio do Planalto.O convescote, regado a comida mineira, teve a presença de cerca de 40 pessoas, entre elas dois dos filhos do presidente, o s...