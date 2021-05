Política Alinhado ao Planalto e longe do Supremo, Aras trabalha por recondução na PGR Presidente Jair Bolsonaro insiste na indicação de alguém ‘terrivelmente evangélico’ para vaga no STF; procurador-geral busca prolongar mandato

Restam quatro meses de mandato a Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República (PGR). Enquanto a ANPR, entidade que representa a categoria, prepara a lista para envio ao presidente Jair Bolsonaro com os três postulantes ao cargo mais votados em seleção interna, o atual chefe do Ministério Público Federal reforça a linha de não confrontar o Palácio do Planalto. ...