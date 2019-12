Política Aliança tem presidência definida em cidades goianas O deputado federal Vitor Hugo (PSL) articula a composição de diretórios municipais da sigla que deve reunir apoiadores de Jair Bolsonaro

O Aliança pelo Brasil, partido político que deve ser criado por Jair Bolsonaro para abrigar apoiadores, já tem presidentes de executivas municipais definidos nas cidades goianas de Cristalina, São Luís de Montes Belos, Anápolis, Palmeiras de Goiás, Águas Lindas e Cidade Ocidental, além do deputado federal e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo, com...