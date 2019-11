Política “Aliança pelo Brasil será uma resposta à libertação de Lula”, afirma Major Vitor Hugo Líder do Governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL) aposta no poder de mobilização do presidente Jair Bolsonaro para criar nova sigla

A criação da Aliança pelo Brasil, partido que deve ser criado para abrigar tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto seu grupo político, tem repercutido desde que foi anunciada, juntamente com a saída de Bolsonaro do PSL, após as crises que abateram a sigla. Em Goiás, a nova legenda será presidida pelo deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor...