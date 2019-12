Política Aliança pelo Brasil busca igrejas, polícia e Exército por assinaturas Após desistir de coleta digital, partido do presidente vai pedir a apoiadores que reconheçam firma de ficha em cartórios

Depois de apostar – e desistir – da coleta digital de apoio para a criação do Aliança pelo Brasil, aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) agora se articulam com igrejas evangélicas, entidades de classe de policiais militares, Exército e bombeiros para reunir as cerca de 492 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a homologação d...