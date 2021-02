Política Aliança no 1º turno é improvável, dizem analistas

A cientista política Denise Paiva avalia que aliança robusta entre partidos de esquerda e centro-esquerda dificilmente deve ser formada no primeiro turno da eleição em Goiás. Com a necessidade de atrair atenção para as chapas de deputados estadual e federal, as siglas devem lançar nomes próprios para a disputa majoritária, a exemplo do que aconteceu na eleição de 2020...