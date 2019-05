Política 'Aliança exótica com Centrão vai se repetir', diz Cid Gomes Senador cearense vê diferença na audiência na Câmara que participou em 2015 com a do atual titular da Educação

O senador Cid Gomes (PDT-CE) perdeu o cargo de ministro da Educação do governo Dilma Rousseff após chamar deputados do Centrão de "achacadores" ao participar de uma audiência no plenário da Câmara em 2015. Assim como o atual ministro da pasta, Abraham Weintraub, Cid fora convocado numa articulação do Centrão. Ele vê diferenças nos dois momentos, mas diz que o Centrão c...