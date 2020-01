Política Aliança estuda buscar partido ‘hospedeiro’ Com tempo apertado para registro de sigla no TSE, Bolsonaro pode indicar legendas para aliados que queiram disputar pleito em outubro

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL), líder do Governo na Câmara dos Deputados e representante político do presidente Jair Bolsonaro em Goiás, afirmou que o presidente deve indicar dois ou três partidos para absorverem os aliados interessados em disputar as eleições municipais deste ano, caso não haja tempo hábil para o registro do Aliança pelo Brasil pelo Tribunal S...