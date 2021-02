Política Aliança DEM-Bolsonaro fica para 2022, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que a possibilidade de uma aliança do Democratas com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022 é algo para ser discutido só no ano que vem. Irritado, o democrata evitou se aprofundar no assunto e disse que sua preocupação agora é com a Covid-19.Caiado tem defendido que o partido se alie a Bolsonaro nas próximas eleições....