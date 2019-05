Política Aliados de Bolsonaro trabalham para que entrega de homenagem mude para Dallas Após boicote de prefeito de NY, interlocutores do presidente nos EUA reavaliam cancelamento de viagem e pedem alteração de local

Aliados do presidente Jair Bolsonaro trabalham para mudar o local da premiação de personalidade do ano que será entregue pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos no próximo dia 14. Na sexta-feira, dia 3, o Planalto anunciou que o presidente não viajaria a Nova York para receber o prêmio, depois de o prefeito da cidade ter criticado Bolsonaro e o evento virar alvo d...