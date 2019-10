Política Aliados de Bolsonaro afirmam que situação no PSL é ‘insustentável’ Ao sair de uma reunião com o presidente e deputados da bancada do partido, a advogada Karina Kufa atribuiu a insatisfação à falta de transparência interna por parte da direção do partido

Aliados do presidente Jair Bolsonaro afirmaram nesta quarta-feira, 9, que a situação dele no PSL, partido pelo qual foi eleito, está “insustentável”. Ao sair de uma reunião com o presidente e deputados da bancada do partido, a advogada de Bolsonaro, Karina Kufa, atribuiu a insatisfação à falta de transparência interna por parte da direção do partido. Também presen...