Política Alexandre Frota vai entrar com pedido de impeachment de Bolsonaro Motivo é o apoio declarado do chefe do Executivo às manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF)

De acordo com o colunista da Época Guilherme Amado, o deputado federal Alexandre Frota, ex-aliado do presidente, pediu aos seus advogados para prepararem um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. O motivo é o apoio declarado do chefe do Executivo às manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido deve ser apre...