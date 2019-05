Política Alexandre Frota pede saída de Eduardo Bolsonaro da presidência do PSL paulista O parlamentar alega que o filho do presidente se ausentou de sucessivas reuniões partidárias, o que iria contra o estatuto da legenda

Os deputados federais Alexandre Frota e Nicolino Bozzella Júnior, ambos eleitos pelo PSL de São Paulo, entraram com pedido junto à direção do partido para que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) seja desligado da presidência da legenda no Estado. Os parlamentares alegam que Bolsonaro se ausentou de sucessivas reuniões partidárias, o que iria contra o estatuto da legenda. ...