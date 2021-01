Política Alexandre Frota pede cassação de Flávio Bolsonaro Senador é investigado por “rachadinhas”. Deputado fez pedido a Davi Alcolumbre. Pedido passará por análise jurídica

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) pediu nessa segunda-feira (4) a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O congressista exige que um processo disciplinar seja instaurado contra Flávio e que o senador perca o mandato caso os crimes dos quais é suspeito sejam confirmados. O filho do presidente Jair Bolsonaro é investigado pelo MP-RJ ...