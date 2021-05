Política Alexandre Frota diz estar sendo ameaçado por produtores de eventos Deputado é "coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas"

O deputado Alexandre Frota (PSDB), coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas, afirmou em seu perfil no Twitter na manhã deste sábado (29) que está sofrendo ameaça de morte e publicou mensagens que seriam de um grupo de “promoters de festas clandestinas combinando ações contra a Força Tarefa”. Com a pandemia da covid-19, Frota ...