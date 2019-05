Política Alexandre Frota critica aliados do governo, PSL e decisões de Jair Bolsonaro Parlamentar questionou a afirmação de Bolsonaro, de vetar a gratuidade de bagagens nos voos

O deputado federal Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, desferiu uma série de críticas a integrantes do seu próprio partido e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A primeira provocação do deputado foi o compartilhamento de um texto do portal O Antagonista no qual pergunta, ironicamente, se os deputados do PSL que apresentaram emendas propondo aposent...