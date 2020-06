Política Alexandre Frota é condenado a indenizar em R$ 50 mil ex-líder do PT por fake news Segundo a ação, o conteúdo fraudulento foi removido das redes sociais, mas a juíza Jane Franco Martins determinou que o deputado disponibilize nota de retratação por no mínimo 15 dias, sob pena de multa

A juíza Jane Franco Martins, da 40ª Vara Cível Central de São Paulo, condenou o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) a pagar indenização de R$ 50 mil ao ex-presidente do diretório do PT em Ubatuba (SP) Gerson Florindo, em razão de publicação de "fake news" no Facebook, no Twitter e no Youtube. Segundo a ação, o conteúdo fraudulento foi removido das plataformas, m...