Política Alexandre de Moraes quer consultar a PGR sobre manter investigação contra Salles no STF Ministro do Supremo, que conduz as investigações contra o ex-ministro do Meio Ambiente tem também a opção de enviar o inquérito para o Amazonas, ou para a primeira instância do Distrito Federal

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes vai consultar a PGR (Procuradoria-Geral da República) antes de decidir o destino do inquérito que investiga a participação do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles em um esquema de exportação ilegal de madeira. Salles, em tese, perdeu o foro privilegiado depois que deixou o cargo e seu caso d...