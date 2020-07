Política Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais seis meses A investigação deveria se encerrar em 15 de julho

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu nesta quarta-feira (1º) prorrogar por mais 6 meses o inquérito das fake news. A investigação deveria se encerrar em 15 de julho. Com isso, o inquérito deve avançar ao período de gestão do ministro Luiz Fux, que toma posse como presidente do Supremo em setembro. O processo foi aberto ...