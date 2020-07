Política Alexandre de Moraes manda soltar blogueiro bolsonarista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou soltar da prisão neste domingo, 5, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos no País. Moraes determinou que Eustáquio não use redes sociais, "apontadas como meios da prática dos crimes ora sob apuraçã...