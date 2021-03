Política Alexandre de Moraes libera Daniel Silveira para cumprir prisão domiciliar Congressista, que está detido desde 16 de fevereiro, terá de usar tornozeleira eletrônica. Decisão proíbe entrevistas e redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou, neste domingo (14.mar.2021), a prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Eis a íntegra (174 KB) da decisão. O congressista está detido desde 16 de fevereiro por determinação do próprio Moraes. A decisão foi referendada pelos demais ministros do Sup...