Política Alexandre de Moraes autoriza PF a acessar investigação do Facebook Autorização se deu no âmbito de dois inquéritos que correm junto ao STF: o das fake news e o dos atos antidemocráticos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu pedido da Polícia Federal e autorizou a corporação a ter acesso aos dados da investigação do Facebook que acabou derrubando uma rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos, ao PSL e aliados. Segundo apurado pelo Estadão, o acesso às inf...