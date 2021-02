Política Alexandre de Moraes autoriza Daniel Silveira a se defender por videoconferência Câmara analisará manutenção da prisão. Sessão está prevista para começar às 17h

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) a participar, por meio do aplicativo Zoom, de sessão da Câmara dos Deputados que vai analisar nesta sexta-feira (19) se o congressista continuará preso. “Diante do exposto, para evitar qualquer prejuízo ao exercício do amplo direito de def...