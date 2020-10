Política Alexandre Baldy retoma atividades à frente da secretaria de São Paulo Presidente do PP em Goiás iniciou esta quinta-feira (1º) com um “tour” pelas estações de metrô da capital paulista

O presidente do Partido Progressistas em Goiás e secretário de Transportes Urbanos de São Paulo, Alexandre Baldy, retomou, nesta quinta-feira (1º), a agenda à frente da pasta do governo de João Dória. Ele estava licenciado do cargo desde o dia 6 de agosto, depois que foi alvo da Operação Dardanários, um desdobramento da Lava Jato, que investiga possíveis irregularidades e...