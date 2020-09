Política Alexandre Baldy pede mais 30 dias de licença do governo de São Paulo Secretário já estava afastado desde o dia 6 de agosto, após ser preso. Desta vez, o pedido é para que possa participar das convenções em Goiás

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e presidente do Partido Progressistas em Goiás pediu mais 30 dias de licença do cargo ao governador João Dória. Ele está afastado do cargo desde o dia 6 de agosto, quando também pediu licença após ter sido preso em um desdobramento da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Saúde em Goiás, em contratos m...