Política Alexandre Baldy é inocentado em ação por improbidade administrativa Ele respondia pela concessão de benefícios fiscais a indústrias no âmbito do Programa Produzir na época em que era Secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás

Alexandre Baldy, ex-secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás e atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, foi inocentado da ação de improbidade administrativa que questionava incentivos fiscais concedidos em 2011 no âmbito do Programa Produzir a Indústrias. A ação havia sido proposta pela promotora de Justiça Vilis Marra, d...