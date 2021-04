Política Alex Gama substitui Aristóteles de Paula na Comurg

O alagoano Alex Gama de Santana assumirá o comando da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) no lugar de Aristóteles de Paula. A diretoria administrativa e financeira da companhia ficará com Ricardo de Souza Itacarambi. Já o comando da diretoria de transportes será de Ronaldo Macedo. Os três nomes foram aprovados nesta quinta-feira (1º) durante reunião do conselho d...