Política Alego pagou R$ 4,3 mil de diárias a servidores

A Assembleia Legislativa de Goiás pagou pelo menos R$ 4,35 mil de diárias a servidores para a realização da primeira edição do programa Alego Ativa, em maio. Os dados constam no Portal da Transparência da Casa. Em maio, houve pagamento a dez servidores, no valor de R$ 2,55 mil. Já neste mês, sete receberam um total de R$ 1,8 mil. Se mantiver a mesma estrutu...