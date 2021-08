Política Alego espera posição do governo sobre redução de ICMS dos combustíveis em Goiás A definição por estudo sobre o tema veio após repercussão da manchete do POPULAR da última segunda-feira (16)

A Assembleia Legislativa deve aguardar a posição do grupo de trabalho a ser criado pelo governo estadual a respeito de possível redução de ICMS sobre os combustíveis em Goiás para se posicionar sobre o assunto. Há na Casa dois projetos de lei que preveem a diminuição da alíquota com o objetivo de ter algum impacto no preço final. O grupo de trabalho foi sugerido ao ...