Política Alego deve votar suspensão de folga no carnaval

O governador Ronaldo Caiado (DEM) encaminhou ontem projeto de lei à Assembleia Legislativa de Goiás para suspender o feriado da terça-feira de carnaval deste ano, que cai no dia 16 de fevereiro. No entanto, o presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), aguarda receber oficialmente o pedido do Palácio das Esmeraldas para definir sobre a convocação de sessões extraordinárias...