Política Alego deve votar refinanciamento de dívidas na quarta-feira (17) A pauta deve ser composta de três projetos, sendo a votação realizada de forma virtual

A Assembleia Legislativa deve fazer aos menos duas sessões nesta semana para votação de projetos do governo estadual. As sessões devem ocorrer na quarta-feira e na quinta-feira, com possibilidade de encontro também na sexta-feira, “se necessário”, afirma o presidente Lissauer Vieira (PSB). Todas as sessões serão virtuais. A Assembleia interrompeu os trabalhos desde o f...