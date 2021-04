Política Alego Ativa prevê gasto quase quatro vezes maior em contrato de locação de equipamentos Em plena pandemia, nova licitação para locar equipamentos de programa realizado nos municípios é estimada em cerca de R$ 1,8 milhão; custo da edição anterior do evento foi de R$ 490 mil

Em nova licitação, conforme informou o Giro nesta segunda-feira (26), a Assembleia Legislativa de Goiás estima gastar quase R$ 1,8 milhão no contrato de locação de equipamentos para retomar o programa Alego Ativa, que deixou de ser promovido desde o início da pandemia da Covid-19. A quantia é quase quatro vezes maior do que o valor final do último contrato firmado para pr...