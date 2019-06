Política Alego Ativa pode custar à Casa mais de R$ 1 milhão Valor se refere a aluguel de estrutura para eventos do projeto no interior por um ano

A Assembleia Legislativa de Goiás estima gastar mais de R$ 1 milhão com aluguel de estrutura para realização de eventos no interior por um ano no programa recém-criado Alego Ativa. O valor consta no edital de licitação a ser realizada no dia 3 de julho para o contrato de locação de escritório e palco móveis, banheiros químicos, tendas, gerador, mesas e cadeiras.O pr...