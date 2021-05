A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou ontem em primeira votação o projeto de lei do Executivo que aliena áreas em 29 municípios do Estado. Foram 19 votos a 4. A matéria, que previa inicialmente a venda de 57 imóveis, foi aprovada com 2 áreas a menos – uma em Goiânia e outra em Rio Verde. O governo segue sem apresentar o valor a ser arrecadado e a destinação deste recurso.

O deputado Chico KGL (DEM) foi quem apresentou um voto em separado para retirar do projeto o único lote de Rio Verde que estava entre as áreas que podem ser vendidas pelo Estado. Trata-se de uma área urbana de 4.886,49 m2, localizada no Setor Central da cidade. A questão é que há duas escolas estaduais no território. Segundo o líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), o governo agora terá que fazer o desmembramento do lote, deixando à venda apenas a parte ociosa.

Outra área que foi suprimida do projeto é uma gleba de terras situada na Fazenda Retiro, em Goiânia. Lucas Calil (PSD) foi quem pediu a retirada do lote de 85.226,47 m2 do texto. A área é próxima ao Aeroporto Civil Santa Genoveva e remanescente de uma parte que hoje é ocupada pelo Centro de Excelência de Tênis de Goiânia. Os deputados ligados ao esporte, então, questionaram essa alienação.

“Essa área foi cedida pelo governo do Estado e existe um questionamento. Então retiramos para que possa ter um tempo maior de debate, caso, no prazo de dez dias, não haja essa conclusão do debate, seja judicial ou administrativo, o governo reenviará o projeto pedindo a permissão para venda”, diz Bruno, que afirma aguardar, agora, uma manifestação do Centro de Excelência de Tênis.

Essas foram as únicas alterações acatadas no projeto, aprovado com os votos contrários de Antônio Gomide (PT), Adriana Accorsi (PT), Eduardo Prado (DC) e Humberto Teófilo (PSL). Ao longo da tramitação, Gomide, Teófilo e o deputado Karlos Cabral (PDT), da oposição, apresentaram emendas, que foram rejeitadas.

A emenda de Teófilo pedia que a alienação fosse acompanhada da destinação da área para o interesse público. Cabral sugeriu que a venda esteja condicionada à justificativa da aplicação dos recursos ou da permuta. Já Gomide pedia que a venda das áreas fosse condicionada à busca do interesse público e local, com manifestações prévias do Legislativo e do Executivo.



Discussão

Ainda durante a tramitação, o deputado do PT questionou o porquê do projeto não ter a previsão de arrecadação e, ainda, apontou erros na proposta. Segundo ele, há áreas especificadas no texto que estão registradas com matrícula em um município, quando na verdade se localizam em outra cidade.

“[O GOVERNO]Não teve o cuidado de ir à cidade e olhar a área. Ele pegou aquilo que tinha de arquivo, de 30 anos atrás, e colocou no projeto. Então, por exemplo, a área, que ele fala que está em Ceres, é uma de Nova Glória, da época que o município era distrito de Ceres”, exemplifica Gomide, que reclama dos erros técnicos do projeto.

O deputado ainda questiona: “Quanto que vale a área? Nem eles sabem! Quanto querem arrecadar? Não sabem. Por que está vendendo então?”. Para ele, isso é falta de planejamento. A justificativa do Executivo ao apresentar a matéria é de que a alienação dessas áreas vai possibilitar investimentos em áreas estratégicas.

O governo argumenta que a venda é para “promover a gestão racional do patrimônio público por meio do desfazimento de bens desocupados e sem destinação específica’’, e acrescenta que os terrenos “geram despesas e são suscetíveis de ocupação irregular por terceiros”. O líder do governo diz que a previsão de arrecadação só poderá ser feita depois da aprovação no Legislativo, que é quando as negociações para venda vão começar.

“Bruno D’Abadia, secretário de Administração, está fazendo esse levantamento, até mesmo porque só após a anuência do Poder Legislativo é que será colocado em análise, para a possibilidade de venda e para que haja um levantamento desses valores”, disse o líder.

Quanto à presença de áreas que têm matrícula em um município, mas se localizam em outro, Bruno citou o caso de Nova Glória e argumentou que não haverá óbice, tendo em vista que este foi recentemente emancipado de Ceres. “Não vai ter nenhum problema”, afirmou.