Política Alcolumbre trava 91% dos pedidos de informação de senadores Ferramenta serve para que parlamentares demandem esclarecimentos a ministros de Estado

Desde que assumiu a Presidência do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) deixou de dar encaminhamento a 129 dos 141 requerimentos de informação que tramitam na Casa, de acordo com levantamento realizado pelo Estado. O número equivale a 91,49% do total de pedidos – que servem para que os senadores possam demandar esclarecimentos a ministros de Estado ou outras autoridades. Os 129 pe...