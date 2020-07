Política Alcolumbre questiona veto de Bolsonaro Presidente do Senado sinaliza ser contra barrar trecho que autorizava estatais a renovarem por 30 anos os contratos do setor; dispositivo foi condição para aprovar

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), indicou apoio para derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro e retomar a sobrevida aos contratos de saneamento fechados entre municípios e empresas estaduais do setor.O dispositivo vetado por Bolsonaro no novo marco legal do saneamento básico foi uma condição de parlamentares para aprovar a pr...