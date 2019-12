Política Alcolumbre insiste em reter projeto e aguardar decisão de deputados

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, insiste em segurar a tramitação do projeto que autoriza a prisão após condenação em segunda instância para esperar a Câmara votar proposta sobre o tema. Mais cedo, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), anunciou que colocaria o projeto para a próxima sessão do colegiado. Alcolumb...