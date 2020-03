Política Alcolumbre diz que projetos do governo serão votados hoje e vetos mantidos Presidente do Senado disse que o entendimento foi construído com vários líderes partidários

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que os projetos enviados pelo governo nesta terça-feira para regulamentar o Orçamento Impositivo serão votados ainda hoje e os vetos do presidente Jair Bolsonaro serão mantidos. "Vamos manter o veto presidencial que foi acordado e vamos agora votar o orçamento, a regulamentação do orçamento impositivo", disse. Segu...