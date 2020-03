Política Alcolumbre diz a Bolsonaro que não irá mais tolerar ataques ao Congresso Até agora, o presidente do Senado havia sido um dos poucos políticos que não tinha feito comentários públicos sobre a crise

Em uma reunião de mais de uma hora com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 2, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), colocou na mesa a insatisfação do Legislativo com as falas e atitudes de integrantes do governo em apoio a manifestações contra a Câmara e o Senado. Segundo interlocutores, o senador avisou ao presidente q...