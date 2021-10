Política Alckmin não disputará o Senado por São Paulo 'em hipótese alguma', diz aliado do ex-governador A afirmação é do ex-prefeito de Santos Paulo Barbosa; A ideia é acalentada por dirigentes do PT que almejam um acordo informal de boa vizinhança com Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin não vai disputar o Senado por São Paulo “em hipótese alguma”. A afirmação é do ex-prefeito de Santos Paulo Barbosa, um dos políticos mais próximos do ex-governador. A ideia é acalentada por dirigentes do PT que almejam um acordo informal de boa vizinhança com Alckmin, unindo-se no que seria o objetivo comum de derrotar o grupo de João Doria em São...