Política Alcione grava vídeo após fala de Bolsonaro: 'O senhor precisa respeitar o povo nordestino' Cantora, que é natural do Maranhão, criticou fala do presidente, que chamou governadores do Nordeste de 'paraíbas'

A fala do presidente Jair Bolsonaro (PSL) chamando os governadores do Nordeste de 'paraíbas' não pegou bem. Muita gente ficou revoltada e indignação com a colocação desrespeitosa dele. Uma delas foi a cantora Alcione Marrom. Em um vídeo, publicado na tarde deste sábado (20), ela se mostra revoltada com as falas do presidente e exige respeito. “Presidente Bolsonaro, eu não...