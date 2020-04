Política Ala militar do governo tenta evitar saída de Moro Ministro avisou que vai sair do governo ao ser informado por Bolsonaro sobre mudança no comando da Polícia Federal

Após o pedido de demissão feito por Sérgio Moro, a cúpula militar do Palácio do Planalto iniciou ofensiva para convencer o ministro da Justiça a aceitar um meio termo: permanecer no cargo e participar da indicação do substituto de Maurício Valeixo na diretoria-geral da Polícia Federal.Ontem, Moro pediu demissão a Jair Bolsonaro ao ser informado pelo presidente da d...