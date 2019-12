Política Alíquota patronal supera 25% em 47 municípios Levantamento do TCM mostra que, entre as prefeituras goianas com regimes previdenciários próprios, Piracanjuba é a que possui o maior porcentual de contribuição, 56%

Em Goiás, 47 municípios com Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) têm alíquota patronal previdenciária acima de 25%. Assim como acontece no setor privado, os servidores destes municípios têm descontado do seu salário um porcentual de contribuição previdenciária, enquanto que a prefeitura contribui com outro porcentual, que é a cota patronal, para assegurar a seg...