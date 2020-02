Política Alíquota de 14,25% para inativos entra em vigor Resultado da reforma nas regras de aposentadoria dos servidores estaduais, cobrança até então era aplicada apenas a ativos e aposentados que recebiam acima do teto do INSS

A contribuição de 14,25% para a Previdência começará a incidir sobre a remuneração acima de um salário mínimo de servidores aposentados e pensionistas do Estado nos próximos dias. A informação é do presidente da Goiás Previdência (GoiásPrev), Gilvan Cândido da Silva.A incidência do tributo sobre a remuneração acima do mínimo já acontecia para os servidores ativos, segundo...