Política Ajuda a Estado e municípios soma R$ 2,1 bi Goiás ainda fica desobrigado a pagar R$ 2,515 bi de dívidas com a União em 2020; valor será diluído nas parcelas a partir de 2022, sem juros e multas

Goiás receberá R$ 2,185 bilhões de injeção de recursos para compensar a crise provocada pela pandemia da Covid-19, se for mantido o texto aprovado pelo Senado no último sábado. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus prevê R$ 1,311 bilhão para o Estado e R$ 874 milhões aos 246 municípios, segundo cálculos da Secretaria Geral do Senado.Em todo o País, os r...