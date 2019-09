Política Ailton Benedito pode compor equipe de PGR

Se o nome de Augusto Aras for aprovado pelo Senado, sua equipe no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR) pode contar com o procurador-chefe do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, Ailton Benedito. Ele já confirmou o convite, que teria, segundo entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo , sido feito logo após a confirmação da indicação de Aras. Os dois ...