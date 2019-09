Política Ailton Benedito comandará Secretaria de Direitos Humanos da PGR A informação foi confirmada pelo procurador em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (27)

O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, Ailton Benedito, aceitou convite do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, e comandará a Secretaria de Direitos Humanos da PGR. A informação foi confirmada pelo procurador em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (27). Em agosto, Benedito foi indicado para uma comissão sobre mortos e desapa...