'AI-5 é incompatível com a democracia', diz Toffoli sobre declaração de Guedes Para presidente do STF, 'não se constrói o futuro com experiências fracassadas'

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, criticou nesta terça-feira, 26, uma eventual reedição do Ato Institucional nº 5, o AI-5, medida que recrudesceu a repressão do Estado durante o período da ditadura militar no País. “O AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado", afirmou Toffoli durante o...