AGU suspende promoção de 606 servidores ao topo

Após repercussão negativa, a Advocacia-Geral da União (AGU) suspendeu a promoção de 606 integrantes do órgão ao topo da carreira.A AGU revogou a decisão de 18 de setembro que havia elevado 92% dos membros da Procuradoria-Geral Federal ao ponto mais alto da categoria, com salário mensal de R$ 27.303. A remuneração inicial é de R$ 21.014.Depois da divulgação da notícia do acré...